Alba Parietti, la perdita che ha sconvolto la sua vita: messaggio strappalacrime – FOTO

Una perdita che ha lasciato l’impronta nella vita di Alba Parietti che ne ricorda la triste dipartita il giorno dell’anniversario

Ieri, domenica 10 ottobre, si è celebrato l’anniversario di morte di Giuseppe Lanza di Scalea. A 74 anni, l’anno scorso, si è spento il principe discendente di Ignazio e Franca Florio. Un dolore inestimabile quello causato ad Alba Parietti che era particolarmente legata a Lanza.

Attraverso un post strappalacrime su Instagram, Alba Parietti ha ben quantificato il dolore provato per la sua scomparsa, anche a distanza di un anno: “A Giuseppe, che un anno fa è andato via, per restare nel cuore, ti immagino veleggiare con la camicia azzurra e gli occhi nel mare mentre ridi a sentirmi raccontare storie”.

Alba Parietti, struggente messaggio per Giuseppe Lanza

La madre di Francesco Oppini ha ben descritto il rapporto che aveva con l’uomo: “Sei stato l’amore, il complice, l’amico migliore che io possa immaginare, che mai mi hai messo in discussione in competizione, o a disagio. Che c’è stato nella gioia con leggerezza felice per me e nel dolore granitico e accudente per me per mio figlio”.

Per concludere, in un secondo post dedicato all’uomo, la Parietti ha scritto: “Per tutti noi averti avuto nella nostra vita è stato un onore, un privilegio e una fortuna. Sei stato un amico, un padre un compagno, un uomo indimenticabile e meraviglioso. Bellissimo dentro e fuori, hai sempre volato altissimo mi hai insegnatoci vivere con leggerezza andando nel profondo”.