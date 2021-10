WhatsApp, è possibile mettere in pausa la registrazione dei vocali: pazzesco! – VIDEO

Una nuova funzione a breve arriverà su WhatsApp. Infatti a breve sarà possibile mettere in pausa la registrazione dei vocali: spunta il video.

WhatsApp si sta preparando a rendere la sua applicazione ancor più appetibile sia per iOS che per Android. A svelare la novità ci ha pensato nuovamente il portale WABetaInfo, che ha svolto il teardown della più recente versione iOS di WhatsApp, scoprendo l’ultima interessante feature. Infatti a breve sarà possibile mettere in pausa la registrazione dei messaggi vocali nelle chat.

Inoltre su YouTube è apparso un video esplicativo sul come utilizzare la nuova funzione. Infatti il tool potrà tornare utile specialmente quando registriamo un audio in un ambiente rumoroso. Al momento, però, non conosciamo le tempistiche di finalizzazione dello sviluppo per poi arrivare alla distribuzione al pubblico. Inoltre rispetto agli altri aggiornamenti, la feature dovrebbe arrivare contemporaneamente per iOS e Android.

WhatsApp, anche un lettore multimediale per gli audio: cosa cambia

Le novità su WhatsApp non finiscono mai, con l’applicazione pronta ad accontentare i miliardi di utenti in giro per tutto il mondo. Infatti il nuovo aggiornamento è stato svelato ancora una volta da WABetaInfo. Stando al portale specializzato, infatti, è in arrivo un vero e proprio lettore multimediale globale integrato nell’app. Con questa nuova funzione gli utenti avranno opportunità di risentire i propri vocali registrati.

Infatti non appena integrata gli utenti potranno ascoltare la riproduzione dei messaggi vocali ricevuti o inviati nella chat WhatsApp in qualsiasi sezione dell’app. Quindi sarà possibile ascoltare un messaggio vocale inviato a qualcuno anche quando si interagisce con altre conversazioni. La feature dovrebbe arrivare prima in iOS e poi successivamente su Android. Al momento non si conoscono le tempistiche, ma la funzione potrebbe essere provata con la nuova Beta.