Uomini e Donne, ex tronista spiazza tutti: la rivelazione è davvero assurda!

Ancora colpi di scena al GF Vip. La protagonista di oggi è Sophie Codegoni in una recente intervista a Mow ha parlato del suo approccio con la sessualità, dichiarando che non si ricorda nemmeno più quando è stata l’ultima volta “che l’ha fatto” e che “neanche si ricorda più come si fa”. Ma non è tutto.

Diverse settimane fa si è parlato tanto, del suo rapporto con il calciatore Nicolò Zaniolo e con il re dei paparazzi Fabrizio Corona. Ma si sono rivelati tutti dei semplici gossip spiccioli. “Sono tutti amici. C’è stato un momento in cui mi hanno affibbiato sette fidanzati in una settimana. Quando la realtà è che non ho mai avuto una storia con nessuno dopo Matteo”.

Uomini e Donne, ex tronista spiazza tutti: “Non ricordo più come si fa”

Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo l’esclusiva risalente a prima del suo arrivo nella casa più spiata d’Italia, Sophie Codegoni ha raccontato alcuni sorprendenti retroscena sul rapporto avuto con l’ex corteggiatore Matteo Ranieri. “Farmi passare per quella che non voleva trovare l’amore e voleva fare la fashion blogger no. Erano tante cose… io non sono mai arrivata ad una risposta anche perché conta che quando è venuto a casa mia per lasciarmi è arrivato con l’amico che aveva la macchina accesa, lui è sceso dalla macchina e mi ha detto ‘a me non piaci né esteticamente né caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan?‘, questo è stato – giuro su mia madre – il modo in cui mi ha lasciato”.

“Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita veramente brutta, perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non ti dà neanche un bacio, che non sia un bacio fatto per una storia, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico”.