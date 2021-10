Uomini e Donne, duro attacco a Gemma Galgani: “Invidiosa della mia bellezza”

Gemma Galgani proprio non trova pace ad Uomini e Donne, un’ex dama torna ad attaccarla dandole dell’invidiosa

Maria Tona è tornata a parlare di una sua vecchia collega e compagna d’avventura per cui non ha mai nutrito grande stima: Gemma Galgani. A DiPiù, l’ex dama di Uomini e Donne non ha proferito parole al miele per la dama torinese del programma, in una lettera le ha infatti detto: “Sei una grande invidiosa e la mia bellezza ti infastidiva perché gli uomini guardavano solo me”.

L’ex dama di Uomini e Donne non poteva che toccare un argomento di cui tutti hanno parlato fin qui: “Ti sei rifatta forse solo per assomigliarmi?”, ha commentato Maria Tona che senza peli sulla lingua dà dell’invidiosa a Gemma.

Uomini e Donne, la lettera di Maria Tona a Gemma Galgani

A Maria Tona non va proprio giù Gemma Galgani, come alla maggior parte di coloro che hanno valicato le porte dello studio di Uomini e Donne. Proprio sul dating show, l’ex dama ha fatto un vero e proprio appello alla padrona di casa Maria De Filippi: “Se lei vuole io sono pronta a tornare. Ma spero di trovare degli uomini un po’ più giovani dell’anno scorso”.

L’ex dama del dating show, dunque, vorrebbe scendere nuovamente in piazza ma per uomini di 30/40 anni: il resto lo lascerebbe volentieri a Gemma.