Sabrina Ferilli, nel corso della puntata di Tu si que vales, è andata su tutte le furie a causa di un episodio.

Tu si que vales continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Nel corso del quarto appuntamento dell’ottava stagione, come accade spesso, è andato in scena un siparietto fra Maria de Filippi e Sabrina Ferilli che ha divertito molto il pubblico da casa. Se avete seguito anche le precedenti puntate della trasmissione di Canale 5 saprete di certo che Queen Mary ha ordito ai danni dell’amica una serie di scherzetti tutti da ridere.

Nella scorsa puntata Sabrina Ferilli era riuscita a prendersi la sua ideale rivincita quando la conduttrice di Amici si era infatti ritrovata coinvolta in un numero del prestigiatore Jean Luc Bertrand, che senza preavviso aveva fatto scrocchiare il collo alla conduttrice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Royal Family, c’è il clamoroso addio: cacciate da Buckingham Palace!

Tu si que vales, Sabrina Ferilli furiosa: cos’è successo?

Nei precedenti versi abbiamo enunciato quanto accaduto nella terza puntata. Adesso invece analizzeremo quanto avvenuto nel corso dell’ultimo episodio. “Maria sei stata tu? Guarda che lo so…”. Sabrina Ferilli è stata vittima di una burla e a metà strada tra l’incredulo e il nervoso, accusava Maria De Filippi di tutto.

Maria continuava a negare che tutto quello che stava succedendo all’amica fosse opera sua. Il momento più saliente è stato quando in scena è entrato un bizzarro personaggio vestito di rosso che ha messo in agitazione la Ferilli. L’omino, presentatosi come Giovannino, è apparso in studio con un telecomando con cui ha fatto muovere la poltrona della Ferilli da remoto e poco dopo ha fatto esplodere un petardo sotto la poltrona semovente della Ferilli, scatenando così la furia dell’attrice che l’ha rincorso nel backstage. “Questa è tutta roba tua, tu l’inverno pensi a come rompe i co….. a me a luglio, io te conosco…”.