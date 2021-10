Tommaso Zorzi, il suo rapporto con Oppini: tutta la verità

Quello tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è sempre stato un rapporto altalenante: tutta la verità svelata dall’ex gieffino

All’interno della casa del Grande Fratello VIP, nell’edizione vinta da Tommaso Zorzi, il vincitore e Francesco Oppini hanno stretto un gran rapporto. L’influencer di Milano, durante il reality show, ammise anche di provare dei sentimenti per il figlio di Alba Parietti ed il web si è scatenato sognando una relazione tra i due che, in realtà, non c’è mai stata.

LEGGI ANCHE > > > Antonella Clerici racconta il dramma: “Ho provato ogni cura”

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, durissimo attacco di Manuel a Lulù: spettatori atterriti – VIDEO

I due, come una vera e propria coppia, hanno vissuto alti e bassi e non è un segreto che questo è sicuramente un periodo ‘basso’. A raccontare di più è stato lo stesso Oppini a Radio Radio nella trasmissione radiofonica di Giada Di Miceli.

LEGGI ANCHE > > > Al Bano alla fine ha detto sì: un corteggiamento durato per 15 anni

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: la verità sul loro rapporto

Francesco Oppini ha parlato a ruota libera, senza nascondersi sul suo rapporto con Tommaso Zorzi: “Le chiacchiere sono sempre in circolo. Io credo che i rapporti quando sono veri si recuperano sempre. non ho detto che spero di recuperare, ho detto che quando sono veri si recuperano. È una cosa che preferisco tenere per me, le mie cose personali le preferisco tenere per me”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Pippo Baudo, clamoroso ritorno in prima serata: succederà molto presto

Il figlio di Alba Parietti è sembrato essere piuttosto avverso circa commenti letti in giro sul web: “Ci sono chiacchiere inventate nel web e nel bene e nel male si riporta quello che si vuole. Io non voglio mettere bocca su queste cose perché vado oltre e porto sempre rispetto alle persone a cui ho voluto bene nella mia vita”.