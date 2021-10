Squid Game, arriva la seconda stagione? Cos’ha deciso Netflix

Squid Game continua a far discutere. Arriverà una seconda stagione del fenomeno coreano? Ecco cos’ha deciso Netflix

Non si fa che parlare di Squid Game. La serie TV coreana visibile su Netflix sta ottenendo numeri da capogiro, e si appresta a diventare la più vista di sempre all’interno della piattaforma di Reed Hastings. La classifica vede al momento davanti La Casa di Carta e Bridgerton, che nulla potranno di fronte allo show di Hwang Dong-Hyuk.

I fan sono impazienti, e già stanno chiedendo a gran voce la realizzazione di una seconda stagione. Il gioco mortale di sopravvivenza è piaciuto parecchio, e sarebbe un peccato – a detta degli spettatori – concludere il tutto dopo soli nove episodi. La decisione finale spetta però a Netflix, che dovrebbe nel caso finanziare la realizzazione di nuove puntate.

Squid Game 2, ecco tutto quello che c’è da sapere

Dopo il successo della prima stagione, il pubblico chiede a gran voce anche la seconda. Squid Game sta ottenendo numeri pazzeschi e ben oltre ogni più rosea aspettativa. C’è da dire che Netflix non ha ancora rinnovato lo show per una seconda stagione, e non è da escludere che non lo farà mai. Gli introiti sono ovviamente dalla parte dello show coreano, e non ci sarebbe motivo per non continuare.

La decisione finale spetta però anche a Hwang Dong-Hyuk, il produttore di Squid Game che ora sta lavorando ad un lungometraggio. Proprio lui ha dichiarato in una recente intervista di averci messo circa 10 anni per dare vita al progetto. Sarà così anche per la seconda? Difficile pensarlo, c’è chi già parla dell’autunno 2022.