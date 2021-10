Smartphone rari, questi vecchi modelli valgono un sacco: la lista completa

Anche gli smartphone rari fanno di diritto parte del collezionismo. Ce ne sono alcuni che sono ricercatissimi e valgono un tesoro

Il mondo del collezionismo non conosce più sorprese. Anche in Italia, ogni giorno si trovano decine di nuovi annunci legati agli oggetti più disparati. Dalle classiche monete ai francobolli rari, passando per smartphone, dischi, vinili, sneakers e chi più ne ha più ne metta. Ci sono alcune caratteristiche che fanno schizzare i loro valori alle stelle.

Oggi torniamo a parlare di smartphone rari, entrati di diritto in questo mondo per alcuni valori decisamente molto alti. Si parla soprattutto dei device più introvabili, o che hanno caratteristiche ormai andate perse. Controllate subito questa lista, se ne avete uno potreste portarvi a casa un bel gruzzoletto senza alcuno sforzo.

Smartphone rari, questi i più ricercati di tutti

Si parla principalmente di pezzi venduti a cavallo degli anni ’90. Ovviamente smartphone rari difficili da trovare, ma che possono valere cifre folli. Il consiglio è di dare subito un’occhiata a questa lista, soprattutto se avete qualche vecchio modello in casa. L’Ericsson T28, per fare un esempio, lo potete mettere in vendita a 100 euro. Stesso valore per il Nokia 8810, mentre il mitico 3310 vale 150 euro.

Sempre 150 euro anche per i Motorola Razr V3 e StarTAC, mentre col Nokia E90 Communicator si va dai 200 ai 500 euro. Parliamo poi del Nokia 9000 Communicator, vendibile almeno a 500 euro. Si sale poi alla top 3, con il Mobira Senator a 1000 euro, l’iPhone 2G da 400 a 1000 e il Motorola DynaTAC 8000 X a 1000.