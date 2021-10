Royal Family, c’è il clamoroso addio: cacciate da Buckingham Palace!

Un clamoroso addio potrebbe colpire la Royal Family. Tutto potrebbe accadere con la salita al trono di Carlo: il possibile scenario a Buckingham Palace.

Il futuro prossimo della Royal Family potrebbe subire un restyling all’insegna della spending review. Infatti con un eventuale salita al trono del Principe Carlo, Beatrice ed Eugenie di York potrebbero dire addio. Stando ai tabloid inglesi, una volta che Carlo salirà al trono cercherà di durre il numero dei senior members della famiglia reale a Camilla, William, Kate e i loro tre figli, ossia gli eredi diretti per quanto concerne la successione.

Mentre secondo le ultime indiscrezioni l’erede al trono intende trasformare tutti i palazzi reali in fonti di reddito per pesare così di meno sulle casse del Regno Britannico. Quindi Carlo vorrebbe ridurre il numero di residenze reali. Così le prime a subire questo provvedimento saranno Beatrice ed Eugenie di York. Andiamo quindi a vedere perchè potrebbero essere colpiti per prima le due figlie di Andrea e di Sarah Ferguson.

Royal Family, Eugenie e Beatrice rischiano di perdere le loro residenze: il provvedimento

Eugenie e Beatrice di York rischiano di erdere le loro residenze reali proprio perchè non godono dello stato di working royal. Al momento Beatrice a St James’s Palace, una delle residenze di Elisabetta a Londra. Nel 1996 anche Lady Diana ha vissuto nel Palazzo, anche se per poco tempo. Mentre invece Eugenie risiede nella villa lasciata libera da Harry e Meghan quando sono volati in California, ovvero Frogmore Cottage.

Per salvare le sorti delle casse Reali, Carlo si è detto pronto a dare il buon esempio. Infatti il Principe è pronto a pagare l’affitto salatissimo della sua amata residenza di campagna di Highgrove. Inoltre il totale dell’affitto dovrebbe aggirarsi intorno agli 800mila euro. Il tutto perchè quando Carlo verrà incoronato, il primogenito William diventerà principe di Galles e con il titolo acquisirà anche la splendida proprietà di Highgrove. A quel punto, quindi, il futuro sovrano si troverebbe a pagare l’affitto al figlio, uno scenario strano ma non irrealistico.