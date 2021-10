Pierpaolo Pretelli, l’indiscrezione: presto alla guida di un nuovo programma?

Pierpaolo Pretelli ha raccontato in un’intervista i suoi sogni e le sue aspirazioni professionali, facendo una rivelazione riguardo a cosa gli piacerebbe fare nel prossimo futuro lavorativo e quale programma vorrebbe condurre.

Pierpaolo Pretelli non ha mai nascosto di avere due passioni: il canto e le imitazioni. Ha sempre sognato di poter diventare un concorrente di Tale e Quale Show, proprio per provare a cimentarsi in ciò che da sempre ha aspirato fare. Il fidanzato di Giulia Salemi, però, avrebbe anche un altro sogno che vorrebbe realizzare.

Parlando con il settimanale Visto, ha spiegato che anche la conduzione di un programma musicale gli piacerebbe moltissimo. Come punto di arrivo della sua carriera televisiva, si vedrebbe alla guida di uno spettacolo che si ispiri al Letterman Show, a cui la Tv italiana si è ispirata più volte con Maurizio Costanzo, Daniele Luttazzi e Alessandro Cattelan.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: qual è la loro canzone

Pierpaolo Pretelli ha fatto il punto della situazione della sua relazione con Giulia Salemi, che fa sognare tantissimi fan. Tutto ovviamente procede a gonfie vele, e lui ricorda di essere stato conquistato nella casa del GF Vip proprio dalla sua semplicità e purezza. Ovviamente, anche l’aspetto fisico ha giocato la sua parte.

Pretelli racconta anche che, come coppia, hanno una canzone che accompagna la loro storia d’amore. Si tratta di La nuova stella di Brodway di Cesare Cremonini. Pierpaolo confessa che gli piacerebbe diventare per una sera come il cantante per poter rendere felice la sua fidanzata. Ci sarà questa possibilità a Tale e Quale Show?

Ecco Pierpaolo Pretelli che si cimenta in una delle sue passioni, l’imitazione, con la fidanzata Giulia Salemi: