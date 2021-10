Piero Chiambretti, dolorosa confessione: “Ho rischiato di morire”. Cos’è successo

Una confessione dolorosa e pregna di paura quella di Piero Chiambretti che ha rischiato di morire: ecco cos’è successo

Il 28 settembre è uscito il primo libro di Piero Chiambretti, un racconto autobiografico autorizzato dalla figlia Margherita e che per il conduttore ha un significato ricco di emozioni e sentimenti. In particolare, a Tele Più, Chiambretti ha fatto un piccolo spoiler di quello che si troverà all’interno del libro pubblicato.

Non tutti ricorderanno che, questa primavera, il conduttore valdostano è risultato positivo al Covid e non era affatto asintomatico: ci sono stati veri e propri momenti di apprensione per il suo stato di salute. È proprio questo il fulcro del racconto: “Questo libro se vogliamo ha una genesi drammatica. E’ nato nel periodo del lockdown, quando io avevo perso mia madre e io stesso avevo rischiato di morire. Era un momento di solitudine e la chiamata della Sperling ha rappresentato un grosso stimolo”.

Piero Chiambretti parla del suo libro e del rischio di morte

Il conduttore valdostano Piero Chiambretti ha presentato il suo libro ammettendo: “È un libro d’amore nei confronti di mia figlia e della televisione”, dopo aver chiuso la parentesi triste sulla morte della mamma che tanto l’ha segnato.

La chiacchierata poi si conclude ironicamente con il ‘rischio’ che il libro scompaia dalla circolazione il prima possibile: il motivo? Sulla copertina c’è una foto di sua figlia, scattata da lui stesso e ha ammesso: “Minaccia di ritirarlo da tutte le librerie perché nella foto avrebbe un sopracciglio spelacchiato”.