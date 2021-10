No Green Pass: la guerriglia nel centro di Roma

Assalto alla sede della Cgil; idranti della polizia per impedire di raggiungere Montecitorio; aggressioni ai giornalisti; scontri e feriti. Il bilancio della manifestazione no Green Pass di sabato 9 ottobre a Roma è quello di una guerriglia. Dodici le persone arrestate, tra cui i leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore. Come ogni sabato, da mesi a questa parte, i no Green Pass si sono dati appuntamento in piazza per manifestare contro il governo. Stavolta, però, dagli slogan si è passati alle violenze.