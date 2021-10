Harry e Meghan fanno infuriare la Regina Elisabetta: il motivo è assurdo. I duchi del Sussex stanno pianificando una mossa davvero inaspettata

Il prossimo sarà un anno davvero speciale per la Regina Elisabetta. Nel giugno del 2022 Sua Maestà taglierà lo storico traguardo dei 70 anni sul trono della Gran Bretagna. Mai nessuno prima di lei era stato più longevo a Buckingham Palace, con almeno tre epoche storiche attraversate con la consueta disinvoltura. Nonostante la scomparsa del principe Filippo, Elisabetta è ancora ricca di energia e non intende arretrare di un centimetro. A 95 anni compiuti ha l’entusiasmo di quando giovanissima diede il primo mandato a un certo Winston Churchill. Ne è passata di acqua sotto i ponti dal secondo dopo guerra e adesso le sfide a cui è chiamata, almeno politicamente, sono completamente diverse. Dal 2 al 5 giugno del prossimo anno la Royal Family renderà omaggio alla vera matriarca del mondo occidentale, con sfilate ed eventi pubblici in giro per il paese. Il tutto partirà con la tradizionale parata ‘Trooping the Colour’ a Londra.

Harry e Meghan fanno infuriare la Regina Elisabetta: stanno preparando un Giubileo di Platino alternativo

A questi avvenimenti potrebbero mancare solo Harry e Meghan, ormai stabilmente negli Stati Uniti dal 2020. La loro vita è in California, sia professionalmente che socialmente. Proprio per questo, secondo quanto riferito dall’esperto reale Neil Sean, il duca e la duchessa del Sussex potrebbero organizzare un Giubileo di Platino alternativo. Eventi di beneficienza per omaggiare la nonna e una copertura mediatica vasta. Questa sarebbe in soldoni l’idea che però potrebbe attirare non poche antipatie.

Parlando sul suo canale YouTube, Sean ha dichiarato: “Secondo un’ottima fonte, molto vicina a Harry e Meghan, sembra stiano pensando di non andare in Inghilterra per il Giubileo. Pensano di poter fare qualcosa da soli, magari organizzando una grande festa di gala, una sorta di mega concerto, per raccogliere fondi da devolvere alle loro associazioni e ad alcune di quelle gestite direttamente da Sua Maestà“.

Il problema è che nella famiglia più conservatrice del mondo queste iniziative non sempre sono viste nel migliore dei modi. La ricorrenza è sacra e nonostante i buoni intenti, nessuno crede che i Sussex attireranno su di sè un compiacimento diffuso. Aspettare per credere.