GF Vip 6, Soleil Sorge tiene banco: clamorosa reazione al bacio – VIDEO

Soleil Sorge continua a tenere banco nella casa del GF Vip 6. Concorrente prende coraggio e prova a baciarla: la sua reazione sorprende tutti

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge continua a tenere banco. La bellissima influencer, questa volta, sembrerebbe aver conquistato il cuore di Nicola Pisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani già nei giorni scorsi, confidandosi con alcuni compagni nella casa più spiata dagli italiani, aveva ammesso di provare particolare interesse per l’ex tronista di Uomini e Donne.

Il terrore di essere respinto non gli ha concesso però di dichiararsi alla Sorge fino a quando, solo alcune ore fa, ha deciso di fare il grande passo. Evidentemente Pisu aveva solo bisogno di qualche giorno di tempo per fare chiarezza e valutare bene la cosa prima di commettere un errore. Intanto che scopriamo come sono andate le cose tra Soleil e Nicola, facciamo un passo indietro.

Nicola Pisu rivela il suo interesse per Soleil Sorge: la reazione nella casa del GF Vip 6

Parlando di Soleil Sorge ai suoi compagni nella casa del Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu nei giorni scorsi ha rivelato: “Sono convinto che mi piaccia, lo sento proprio. Ma non vorrei fare delle mosse sbagliate”. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha così raccontato la sua attrazione per l’influencer sottolineando però di non provare un sentimento forte come l’amore.

Intanto la voglia di baciarla l’ha portato nelle scorse ore a fare il grande passo. Tutto è accaduto nel corso della festa che ieri sera ha coinvolto l’intera casa. Nicola Pisu si è avvicinato a Soleil Sorge con l’intento di avere un approccio più intimo ma quanto è successo ha sorpreso tutti. L’ex tronista di Uomini e Donne ha allontanato il figlio di Patrizia Mirigliani: “Così no! Piano piano si conquista una donna, Nic!”. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi tra i due vip: Nicola riuscirà a conquistare Soleil? Lo scopriremo solo vivendo.