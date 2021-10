Fortnite superato dalla concorrenza: il dato che preoccupa Epic Games

Nonostante i milioni di giocatori, c’è un dato registrato da Fortnite che sta preoccupando (e parecchio) Epic Games

Ancora novità in arrivo su Fortnite. Il battle royale di Epic Games è conosciuto soprattutto per l’enorme lavoro che da anni svolgono gli sviluppatori, sempre alla ricerca di update in grado di portare una ventata d’aria fresca. Si parla ovviamente di nuove skin ed eventi, ma anche tornei e partnership esclusive.

Nonostante tutto questo, però, ci sono alcuni numeri che iniziano a preoccupare seriamente la software house. Uno su tutti, che sta portando Epic Games ad alcune riflessioni e contromosse per invertire il trend.

Fortnite non è il titolo più visto su Twitch: primeggia Apex Legends

I dati parlano chiaro: è Apex Legends il videogioco più visto su Twitch. Uno scatto importante quello del battle royale di Respawn Entertainment, che è riuscito a superare proprio Fortnite e Call of Duty: Warzone. Quest’ultimo sta avendo un periodo di “crisi”, dovuto alla presenza di cheater e all’imminente rilascio di Vanguard. Discorso diverso per Apex che, a partire da luglio, ha avuto un incremento di utenza e visibilità con ben pochi precedenti.

Da quest’estate fino a settembre, il titolo di Electronic Arts ha accumulato ben 270 milioni di ore di visualizzazioni su Twitch, in controtendenza con tutti gli altri colossi del settore. In seconda posizione c’è PUBG Mobile con 247 milioni, seguito da Fortnite con 246. Vedremo se questo mese il battle royale di Epic Games potrà riscalare le classifiche grazie a nuovi update e ad altri eventi esclusivi.