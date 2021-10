Beautiful, cicogna in arrivo per due protagonisti: fiocco rosa

Cicogna in arrivo per due attori della longeva soap americana Beautiful. Marito e moglie nella vita reale, hanno deciso di allargare la famiglia

Momento di gioia per due attori della longeva soap americana Beautiful. Parliamo di Darin Brooks e Kelly Kruger che rispettivamente interpretano i ruoli di Wyatt Spencer e Eva. I due in un’intervista rilasciata al settimanale TvMia hanno raccontato che presto diventeranno di nuovo genitori.

“Siamo incredibilmente felici di annunciare che la nostra famiglia si allarga: in inverno avremo una bambina”, hanno dichiarato Darin e Kelly. I due attori hanno inoltre voluto già svelare il sesso della loro secondogenita che porterà tantissima felicità in casa Brooks nonché alla piccola Everleigh.

Beautiful, Darin Brooks e Kelly Kruger: hanno dovuto aspettare un po’ prima che potesse arrivare Everleigh

Darin Brooks e Kelly Kruger sono entusiasti per l’arrivo della loro secondogenita ma non è stato semplice per loro diventare genitori. Difatti, nell’intervista rilasciata a TvMia, i due attori della longeva soap americana Beautiful hanno rivelato che la loro primogenita Everleigh è arrivata dopo moltissimi tentativi.

Queste le parole di Kelly, l’interprete di Eva: “Quando capivo di non essere incinta, restavo delusa e ne soffrivo. Darin mi diceva di allentare la pressione e non pensarci, mi arrabbiavo ma aveva ragione”. L’attrice ha infatti spiegato che proprio quando hanno smesso di provarci è arrivata Everleigh.

Adesso però è il momento di allargare la famiglia e la nascita della secondogenita di Kelly e Darin porterà soprattutto moltissima gioia alla piccola Everleinh che da tempo chiedeva un fratellino. Non ci resta che attendere il grande giorno e augurare tanta felicità ai due amatissimi attori.