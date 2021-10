Anticipazioni Un Posto al Sole, Michele scopre il tradimento: la reazione

Nuovi colpi di scena nelle nuove puntate di Un Posto al Sole. Michele scopre il tradimento di Silvia mentre il caso sull’aggressione di Susanna si infittisce

Le nuove puntate della seguitissima soap Un Posto al Sole, in onda ogni settimana dal lunedì al venerdì su Rai3, continuano a tenere con il fiato sospeso i telespettatori. Al centro della scena ancora la terribile vicenda sull’aggressione di Susanna che vede tra i maggiori indiziati, almeno dalla polizia, il povero Renato Poggi.

Per questo motivo Niko farà il tutto e per tutto per portare alla luce la verità: sia il padre che Susanna meritano giustizia. Il giovane avvocato si sentirà sempre di più sotto pressione e Renato sarà pervaso dai sensi di colpa: se avesse sin da subito raccontato del suo incontro con la ex del figlio, forse adesso non sarebbe così coinvolto nelle indagini. Intanto il caso si infittisce sempre di più.

Michele scopre la seconda vita sentimentale di Silvia: come reagirà il giornalista? Le anticipazioni

La settimana si è conclusa con uno dei momenti più clou tra Michele e Silvia. La cena con gli amici del palazzo, Mariella e Guido, è stata rovinata dall’arrivo di Giancarlo. L’uomo preso da un momento di grande gelosia ha quasi svelato a Michele la sua relazione con Silvia. Il giornalista vedendo la moglie particolarmente turbata ha subito percepito qualcosa.

Ed ecco che il giorno seguente la sorprende mentre per strada bacia clandestinamente il cliente più affezionato di Bar Vulcano. Ma quale sarà la sua reazione? Le anticipazioni rivelano che il povero Michele pur di salvare il suo matrimonio, spinto probabilmente da qualche senso di colpa, chiederà a sua moglie di accompagnarlo nel tour di promozione del suo nuovo libro. Silvia accetterà la proposta?

Intanto anche tra Serena e Filippo le cose prenderanno nuovamente una brutta piega. Sarà Viviana ad ostacolare il riavvicinamento tra i due. Dopo l’incontro tra la dipendente dei Ferri e Serena, questa ultima scaricherà tutta la tensione su Filippo. Infine al palazzo si giungerà ad un accordo tra Clara e Alberto Palladini circa il battesimo di Federico: l’arrivo della parcella, dovuta alla vittoria nella causa di Guido e Mariella, sistemerà le cose tra i due.