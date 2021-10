Amici, ex protagonista entra nella casa del GF Vip: colpo di scena – VIDEO

Colpo di scena al GF Vip. Un ex protagonista del talent show condotto da Maria De Filippi, Amici, sarà un nuovo concorrente dello show.

Il GF Vip riparte anche in Albania. Dopo l’esordio col botto dell’edizione italiana, condotta da Alfonso Signorini, anche quella albanese ieri sera è andata in onda in quella che è stata la prima puntata del format. Numerosi volti, poco conosciuti tra i Vip, tranne uno che il pubblico italiano conosce molto bene perché protagonista del talent show condotto da Maria De Filippi.

Si tratta di Ilir Shaqiri, che è stato uno dei ballerini professionisti della trasmissione Amici e parte del corpo di ballo della storica trasmissione di Maurizio Costanzo, Buona Domenica. Dopo tanti anni di lontananza, quindi Shaqiri è tornato in patria, dove è considerato una vera e propria star.

Amici, ex protagonista entra nella casa del GF Vip: colpo di scena

I fan di Ilir Shaqiri potranno continuare a seguirlo anche in streaming due volte a settimana. Difatti il GF Vip albanese avrà un doppio appuntamento in prime time: il martedì e il venerdì. A tenere le redini della diretta, tra i tanti confronti, le sorprese, le nomination e le eliminazioni, c’è la conduttrice Arbana Osmani.

Dopo il suo ingresso nel reality, il ballerino ha subito conquistato il favore del pubblico e il fervore degli italiani che vogliono vedere come se la caverà alle prese con un programma per lui del tutto nuovo. Ne uscirà vittorioso? Dall’Italia il tifo è tutto per lui.