Al Bano alla fine ha detto sì: un corteggiamento durato per 15 anni. Il cantante ha ceduto e spiega i motivi del suo rifiuto precedente

Il mondo della musica è stata tutta la sua vita e lo è ancora. Ma una prova come questa, Al Bano fino ad oggi non l’aveva mai affrontata. Eppure, alla fine di un lungo corteggiamento, anche lui ha deciso si dire sì e presto lo vedremo tornare in tv con un nuovo ruolo.

Quale? Presto detto, perché ormai non ci sono più dubbi sul fatto che fra i concorrenti di ‘Ballando con le Stelle 2021‘ ci sarà anche il cantautore di Cellino San Marco. Eppure, come ha confessato Milly Carlucci a ‘Domenica In’, non è stato facile. “In effetti mi ha sempre rifiutato. Sono quindici anni che ci provo senza riuscirci”.

Tutto vero, ma c’è anche un motivo, spiegato dallo stesso Al Bano: “Ho sempre detto di no solo per onestà. So bene di non essere un ballerino anche se amo molto la danza, Un mondo che sento lontano, anche se adesso mi sto divertendo”.

Al Bano alla fine ha detto sì: ecco tutte le coppie che parteciperanno al programma

Quello che potrà combinare Al Bano nella nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’ lo capiremo dal 16 ottobre, serata della prima puntata per lo show di Rai 1. L’attuale compagno di Loredana Lecciso è stato abbinato all’affascinante ballerina kazaka Oxana Lebedew e sarà sicuramente una coppia da seguire attentamente

Ecco gli altri accoppiamenti in pista: Mietta ballerà con Maykel Fonts, Fabio Galante con Giada Lini e Sabrina Salerno insieme a Samuel Peron. Poi Federico Lauri/Federico Fashion Style insieme ad Anastasia Kuzmina, Arisa con Vito Coppola, Memo Remigi con Maria Ermachkova e Morgan ballerà insieme ad Alessandra Tripoli. Infine Valeria Fabrizi avrà come partner Giordano Filippo, Valerio Rossi Albertini sarà con Sara Di Vaira, Alvise Rigo con Tove Villfor, Andrea Iannone con Lucrezia Lando e Bianca Gascoigne con Simone Di Pasquale.