Aguero rescinde e arriva in Serie A: due big su di lui

A pochi mesi dal suo arrivo, Aguero sembra pronto a rescindere col Barcellona. Due top club di Serie A sono su di lui: tutti i dettagli

Il Barcellona sta vivendo uno dei periodi più bui della storia recente. L’addio di Lionel Messi è solo la punta dell’iceberg, tra enormi difficoltà a livello economico e una squadra che – sotto la guida di Koeman – sta faticando parecchio. Il tutto nonostante l’importante finestra estiva di calciomercato.

In Catalogna sono infatti arrivati, tra gli altri, due fuoriclasse come Memphis Depay e Sergio Aguero. L’olandese sta trascinando i suoi compagni a suon di gol e ottime prestazioni, mentre l’ex City ancora non ha lasciato la sua impronta. Il suo sogno era quello di giocare proprio con Messi, che ha rescisso e si è trasferito al PSG. Cosa succederà ora al bomber argentino?

Aguero, si parla di rescissione: due club italiani su di lui

Stando a quanto raccontato da Diario Gol, l’avventura di Sergio Aguero al Barcellona sarebbe già al capolinea. L’attaccante argentino non è rimasto convinto dal progetto messo in piedi dai Blaugrana, e vorrebbe provare una nuova avventura. Dopo aver giocato per anni al Manchester City, infatti, il “Kun” si aspettava un ritorno in Spagna decisamente migliore.

Su di lui ci sarebbero due top club italiani: la Juventus e l’Inter. I bianconeri potrebbero aggiungere alla propria rosa un top player per far girare meglio l’attacco, mentre i nerazzurri starebbero pensando proprio al Kun come sostituto di Alexis Sanchez.