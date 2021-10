Tina Cipollari, dopo aver dato addosso a Gemma Galgani, sarebbe stata smascherata. A parlare, questa volta, è un esperto del settore, che avrebbe riconosciuto quanto fatto dall’opinionista.

Nella prima puntata di Uomini e Donne del Trono Over, è stato dato un grande spazio a Gemma Galgani ed ai suoi ritocchini estetici. Tina Cipollari non ha mancato di criticare l’eterna rivale, dicendo addirittura che somigliasse ad una pornostar. Insomma, secondo l’opinionista, dopo una certà età avrebbe dovuto dare maggior peso al proprio essere.

In molti hanno valutato la critica di Tina a Gemma come una presa di posizione contraria alla chirurgia estetica. In passato un medico chirurgo era anche stato ospite nello studio di Uomini e Donne, certificando che la Cipollari fosse tutta “naturale”. Lei, però, aveva parlato di un ritocco con il filler alle labbra, per renderle più carnose.

Uomini e Donne, senti Urtis: “Tina Cipollari, ti ho smascherata: c’è più di un ritocco”

Sembrerebbe che, però, anche l’opinionista di Uomini e Donne sia ricorsa più volte alla chirurgia, proprio come Gemma Galgani. Questa ipotesi arriva da un esperto del settore, cioè il chirurgo plastico dei vip Giacomo Urtis. Tina Cipollari sarebbe stata dunque smascherata: oltre alle labbra, si sarebbe ritoccata altre due volte.

Parlando con Visto, Giacomo Urtis ha commentato che le palpebre di Tina Cipollari gli sembrano “alleggerite”, e gli zigomi ritoccati. Questo, ovviamente, le darebbe un aspetto più giovane. Urtis ha anche fatto i complimenti all’opinionista di Uomini e Donne, che ha definito il classico tipo di bellezza giunonica.