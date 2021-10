Uomini e Donne, Ida Platano istiga un grande ritorno in studio? – FOTO

Una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano, ha suscitato molte polemiche per quanto successo durante l’ultima puntata della trasmissione. Ecco la reazione inaspettata a quanto successo.

Durante la puntata dell’8 ottobre, Ida Platano ha avuto un duro scontro con Marika Geraci, riferendo una telefonata sentita dietro le quinte di Uomini e Donne. Il quadro che ne è uscito non è positivo per nessuna delle due, e molti spettatori si sono detti delusi dal comportamento di Ida in questa stagione televisiva.

La Platano ha anche chiuso la sua relazione con Marcello Messina: per tutta la puntata, però, c’è stata molta confusione in studio, anche perchè si è insinuato che il corteggiatore, in realtà, fosse innamorato di Marika. Al termine della trasmissione, anche una storica ex della trasmissione ha voluto commentare quanto successo.

Uomini e Donne, ci sarà il ritorno di Barbara in studio?

Sfogandosi sui propri canali social, una storica ex di Uomini e Donne ha voluto commentare quanto successo durante la puntata dell’8 ottobre. Barbara de Santi ha sostenuto che Ida Platano non capisce nulla degli uomini, e di conseguenza ha sbagliato anche nel suo comportamento con Marcello.

Dal momento che Barbara non ha mai nascosto la sua ammirazione per Marcello Messina, che sarebbe dunque tornato disponibile, in molti le hanno chiesto se fosse stata disponibile ad un suo ritorno a Uomini e Donne per corteggiarlo. La De Santi, curiosamente, non ha confermato, nè smentito, questa possibilità.

Ecco uno dei messaggi condivisi da Barbara De Santi su Instagram:

Questa, invece, è la reazione di Ida Platano alla pioggia di critiche che sta ricevendo in questo avvio di stagione di Uomini e Donne: