Royal Family, la nuova mossa di William e Kate: ora Harry e Meghan rischiano grosso!

Royal Family, la nuova mossa di William e Kate: Harry e Meghan nei guai. I duchi di Cambridge potrebbero mettere in difficoltà i Sussex

Il loro rapporto si è andato deteriorando con il passare dei mesi. La coppia dei duchi del Sussex contro quelli di Cambridge, due fratelli e le rispettive mogli che non hanno più sintonia. Harry e Meghan da una parte, William e Kate dall’altra. Dopo aver condiviso il Castello di Windsor sono ora su pianeti completamente opposti. La ‘fuga’ negli Stati Uniti dei primi ha lasciato via libera in patria ai secondi, ormai unico punto di riferimento del principe Carlo. Alcune cose però, accomunano ancora i figli di Lady Diana. Progetti simili portati avanti parallelamente. Sia i Sussex che i Cambridge sono attualmente coinvolti infatti in progetti ecologici, di grande appeal sul pubblico del Regno Unito. A quanto pare lo schema di William e Kate sarebbe più ‘performante’ nell’attirare l’attenzione pubblica rispetto a quello degli altri due.

Il primogenito di Carlo e Diana ha lanciato nel 2020 l’iniziativa Earthshot Prize insieme all’icona ambientalista David Attenborough, che vede cinque vincitori ogni anno ricevere donazioni in denaro per trovare soluzioni ai cambiamenti climatici e alle questioni ecologiche.

Royal Family, la nuova mossa di William e Kate: battere Harry e Meghan sul tema ambientale

Dal canto loro i Sussex hanno risposto con l’apertura di un progetto per viaggi sostenibili, denominata Travalyst, che mira a fornire al mondo opzioni di viaggio eco-compatibili. Un modo per aiutare la popolazione nel compiere scelte più informate in merito agli spostamenti aerei e terrestri.

Come si diceva, però, il format di William ha per ora un risalto maggiore. I cinque vincitori dell’Earthshot Prize saranno infatti annunciati in una cerimonia di premiazione il 17 ottobre, con la presenza di celebrità come Dermot O’Leary e Clara Amfo.

Il futuro re ha anche recentemente pubblicato un libro per celebrare lo schema da lui fondato, che “mette in evidenza il ruolo dell’innovazione e della risoluzione dei problemi, vantando la partnership di Sir David Attenborough, Christiana Figueres e molti altri big del settore ecologico”.

Insomma, ad oggi Travalyst dovrà recuperare diverso terreno e sfruttare al meglio l’appoggio di Google per non finire oscurato dall’iniziativa della ‘coppia rivale’.