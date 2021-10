Roma, colpito e ucciso con un pugno in un locale: questura chiude l’attività

Il Questore di Roma ha disposto la cessazione dell’attività per il kebab di via Tiburtina: 58enne ha perso la vita dopo il pugno sferrato dal figlio del proprietario

E’ accaduto lo scorso 1° ottobre. Un uomo di 58 anni si trovava in un locale di via Tiburtina quando il figlio del proprietario gli ha sferrato sul viso un pugno che si è rivelato fatale. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori la vittima stava infastidendo i clienti.

Era ubriaco quando gli è stata negata l’ennesima birra, da qui la discussione con il titolare che ha richiesto l’intervento del figlio. Purtroppo però, questo ultimo, gli ha sferrato un pugno: il 58enne ha perso l’equilibrio e cadendo ha battuto la testa. Trasportato immediatamente al Policlinico Umberto I l’uomo è morto poco dopo. L’aggressore è stato arrestato per omicidio mentre la questura ha adesso emesso la notifica del provvedimento che dispone la cessazione dell’attività.

Ai domiciliari l’aggressore del 58enne. La questura ha disposto la chiusura immediata del locale

E’ stata emessa in queste ore, dal Questore di Roma, la notifica del provvedimento che dispone la chiusura del kebab in via Tiburtina. La misura si è resa necessaria dopo lo sconvolgente episodio avvenuto lo scorso 1° ottobre nel locale dove un uomo di 58 anni ha perso la vita in seguito ad un pungo sferrato dal figlio del proprietario.

Il titolare dell’attività era stato già sanzionato per aver somministrato alimenti e bevanda alla clientela nonostante gli mancasse la licenza. L’aggressore si trova ai domiciliari per omicidio preterintenzionale.