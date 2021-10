Regina Elisabetta, grande paura a Buckingham Palace: sono tutti preoccupati

Grande paura per la Regina Elisabetta a Buckingham Palace. Infatti sua Maestà rischia un grande danno d’immagine dopo aver preso una decisione.

Una clamorosa indiscrezione rischia di rovinare l’immagine della Regina Elisabetta. Infatti Sua Maestà starebbe finanziando privatamente la battaglia legale del figlio Andrea. Il Principe a breve dovrà rispondere alle accuse di abusi sessuali. L’esperta di Royal Family, Katie Nicholl, ha rivelato come questa mossa possa causare un grande danno d’immagine ad Elizabeth. La giornalista su un tabloid ha scritto: “Sua Maestà sta danneggiando la sua immagine, soprattutto negli Usa“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Royal Family, la nuova mossa di William e Kate: ora Harry e Meghan rischiano grosso!

Andrea, terzogenito di Elisabetta, da sempre è etichettato come ‘il figlio prediletto’ e quest ultimo aiuto della madre non potrebbe fare altro che rafforzare la tesi. In queste settimane il Principe dovrà rispondere all’accusa di Virginia Giuffre, oggi 38enne, che sostiene di essere stata violentata a 17 anni. Dopo le accuse Andrew si è rifugiato al castello di Balmoral, dove la Regina gli ha offerto la sua protezione.

La Regina Elisabetta difende il Principe Andrea: reputazione a rischio?

Il principe Andrea a breve dovrà rispondere alle accuse di abusi sessuali ai danni di Virginia Giuffre. La 38enne, infatti, sostiene di essere stata violentata per ben tre volte dal figlio della Regina Elisabetta quando aveva solamente 17 anni. La denuncia è stata depositata al ribunale di Manhattan ad inizio agosto, con l’accusa che successivamente è arrivata anche a Prince Andrew.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Charlène di Monaco, come sta dopo l’intervento: le sue condizioni

Inoltre al momento Andrea non starebbe vivendo un periodo facile. Infatti al Principe manca della liquidità, come dimostra l’incompleto pagamento dello chalet a Verbier, in Svizzera. Sempre l’esperta di Royal Family, Katie Nicholl, riguardo alla delicata situazione ha dichiarato: “So che è difficile immaginarlo visto che è un membro della royal family, però non ha molti soldi disponibili. Per questo la sovrana è corsa in soccorso“. Nonostante tutto la Regina ha deciso di proteggere il figlio, mettendo a rischio la propria reputazione.