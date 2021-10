Aveva recitato in una delle serie TV più amate andate in onda su Italia 1 negli ultimi anni. Addio all’attrice 87enne

Lutto nel mondo della televisione. All’età di 87 anni, si è spenta l’attrice Cynthia Harris. Nota soprattutto per aver partecipato alla serie TV americana “Innamorati Pazzi” – andata in onda per anni su Italia 1 –, la Harris ha sofferto per anni di una lunga malattia.

Il decesso è in realtà avvenuto il 3 ottobre, ma i familiari hanno deciso di aspettare qualche giorno prima di rendere pubblica la notizia. Ne piangono la scomparsa il compagno Nathan Silverstein, il suo storico assistente Terrence Mintern, il fratello Matthew Harris, la cognata Maryhane Harris e i suoi nipoti.

Chi era Cynthia Harris, amatissima attrice di Italia 1

Nata a New York il 13 agosto 1942, Cynthia Harris è scomparsa lo scorso 3 ottobre all’età di 87 anni. In Italia viene ricordata soprattutto per il suo ruolo nella sit-com degli anni Novanta “Innamorati Pazzi”. Ma sono tante le produzioni alle quali ha preso parte nel corso degli anni. Da “Archie Bunker’s Place” a “All My Children”, passando per il dramma britannico “Edward and Mrs. Simpson”, che le è valso una nomination ai BAFTA Award del 1979.

Diverse le sue partecipazioni anche sul grande schermo, dove ha recitato in “Reuben, Reuben” e “Tre scapoli e un bebè”. Tra le sue ultime opere al cinema, si ricorda “Aiuto, mi sono persa a New York” con Kristy Swanson e William Ragsdale.