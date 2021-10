Ignazio Moser, incredibile dimagrimento: le sue condizioni – FOTO

Ignazio Moser, dopo essere scomparso dai social media, ha annunciato che aveva bisogno di un po’ di tempo per sé: è tornato condividendo una foto che lo mostra dimagrito di dieci chili.

Ignazio Moser aveva lanciato i primi segnali quando è scomparso dai social media: ha ammesso che non stava bene, e che avrebbe avuto bisogno di un po’ di tempo per sè. Ciononostante, non ha smesso di lavorare ed ha continuato a viaggiare per l’Italia per presenziare a diversi eventi, anche in veste di presentatore.

Mentre la sua fidanzata Cecilia Rodriguez lo mostrava teneramente abbracciato ai loro cani, Ignazio Moser è tornato a fare capolino sul web. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha lasciato intendere quale fosse il suo male, anche se non ha dato molte spiegazioni. Ha esortato però i suoi fan a prendersi cura della propria salute mentale.

Ignazio Moser, perchè è dimagrito così tanto?

Moser ha spiegato di avere alcuni problemi di salute, che forse sono stati aggravati da alcuni problemi psicologici. Non sappiamo se ha solo un po’ di stress o c’è qualcosa di più grave. La foto che ha condiviso Ignazio Moser, però, lo mostra molto dimagrito, e lui sottolinea che ha dieci chili in meno, quasi come a L’Isola dei Famosi.

Non è chiaro se questo è il risultato dei suoi problemi o se ha deciso di fare una dieta per ricominciare. D’altra parte, Ignazio è figlio del campione di ciclismo Francesco Moser, ed anche lui ha partecipato a numerose gare sportive. Dunque la capacità di rimettersi in forma e ricominciare, almeno a livello fisico, non dovrebbe mancargli.

Ecco la foto condivisa da Ignazio Moser su Instagram: