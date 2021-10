GF Vip 6, presunta gravidanza: l’annuncio lascia tutti senza parole

Clamoroso retroscena nell’ultima puntata del GF Vip 6. Infatti un concorrente è stato colto di sorpresa: grande stupore in studio.

Nella serata di ieri Amedeo Goria è riuscito a sopravvivere al televoto ed anche per la prossima settimana riuscirà a condividere la casa del GF Vip 6 con gli altri coinquilini. Nell’ultima puntata il giornalista sportivo ha avuto anche l’occasione di incontrare la sua ex moglie, Maria Teresa Ruta. Proprio dall’ex consorte, Goria è venuto a conoscenza di una notizia del tutto inaspettata.

Infatti Amedeo è venuto a conoscenza di una possibile gravidanza di Vera Miales, sua attuale compagna. Una volta ascoltata la notizia, Goria ha cercato di difendersi affermando: “Ho qualche dubbio perchè stavamo attenti“. Nonostante i dubbi del giornalista, negli ultimi giorni sul web sono spuntate alcune foto sospette di Vera Miales. Proprio questi scatti sono stati mostrati ad Amedeo nel corso della puntata.

GF Vip 6, Vera Miales e la possibile gravidanza: Amedeo Goria perplesso

Amedeo Goria è rimasto sorpreso degli scatti di Vera Miales mostrati da Alfonso Signorini. In queste foro la modella ed influencer mostra una curiosa rotondità all’altezza del ventre. Il dettaglio ha fatto ipotizzare agli autori una possibile gravidanza della Miales. Prima del rimprovero da parte dell’ex moglie, Maria Teresa Ruta, Goria ha risposto all’indiscrezione affermando: “Io non so nulla. E’ da tanto che non ci incontriamo io e Vera“.

A questo punto Alfonso Signorini ha cercato di indagare sulla faccenda, chiedendo al giornalista da quanto tempo non vedesse l’amata. Amedeo, seccato, ha risposto: “Saranno un trentacinque, quaranta giorni“. Inoltre sulla possibile gravidanza il giornalista ha ribadito: “Mi sembra un po’ strano!“. Adriana Volpe, in conclusione, ha lasciato il collegamento con il concorrente ricordando come la Miales avesse più volte ribadito di aspettare Goria fuori dalla casa con grandi novità.