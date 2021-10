Fortnite, XP infiniti a causa di questo glitch: interviene Epic Games?

Segnalato un grave bug presente su Fortnite che permette di ottenere punti XP infiniti. Arriva l’intervento di Epic Games?

Fortnite continua a far parlare di sé. La stagione 8 del Capitolo 2 sta tenendo incollati allo schermo milioni di giocatori, per via delle numerose novità in arrivo e delle partnership che Epic Games sta stipulando. Un videogame che rimane sulla cresta dell’onda e non ha intenzione di passare in secondo piano.

Nelle ultime ore, una cerchia ristretta di utenti ha individuato e sfruttato a pieno un grave glitch. Quest’ultimo permetteva di ottenere punti esperienza infiniti e di sbloccare tutte le skin del Pass Battaglia. Il tutto grazie al personaggio Fabio Foltachioma, il quale è solito danzare nei pressi della sala da ballo di Doposci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus-Alessandria, altri problemi per DAZN: in onda un programma Mediaset

Fortnite, Epic Games corre ai ripari e rimuove il personaggio del glitch

Un vero e proprio glitch, grazie al quale molti utenti hanno potuto ottenere punti XP infiniti e sbloccare tutte le skin presenti nel Pass Battaglia della Stagione 8. Il problema si è ovviamente diffuso in pochissimo tempo e sui social la voce ha fatto il giro del mondo in qualche minuto. Molti utenti ne hanno approfittato non solo per raggiungere il livello 100 del pass, ma anche per sbloccare tutti gli stili extra di Carnage, Charlotte e altre skin.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, il trucco per ‘eludere’ il controllo dei tuoi contatti: è semplicissimo

Sostanzialmente, bastava interagire con Fabio Foltachioma e poi rimuovere gli incarichi dall’apposito menu. Epic Games è immediatamente corsa ai ripari, rimuovendo temporaneamente il personaggio dalla mappa. Quest’ultimo verrà reinserito solo una volta trovata la soluzione definitiva.