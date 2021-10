Calciomercato Inter, batosta tremenda per Simone Inzaghi: salta tutto

Calciomercato Inter, un affare vicino alla chiusura potrebbe clamorosamente saltare. Due top club già in agguato

La sosta delle Nazionali è l’occasione utile per fare un primo resoconto del calciomercato estivo e della rosa a disposizione per l’Inter di Simone Inzaghi. Edin Dzeko sta convincendo sempre di più, mentre ci sono dubbi su Calhanoglu, Dumfries e Correa. I nerazzurri stanno però convincendo in campo, motivo per cui non dovrebbero esserci troppi stravolgimenti o bocciature.

Intanto però, la dirigenza sta continuando a lavorare anche sui possibili acquisti e sulle cessioni del prossimo anno. Un ruolo che quasi sicuramente verrà ritoccato è quello del portiere, con Samir Handanovic che non garantisce più la sicurezza di una volta. Si è parlato a più riprese di Onana dell’Ajax, ma qualcosa potrebbe clamorosamente far saltare l’affare.

Calciomercato Inter, salta Onana? Napoli e Barcellona in agguato

Non è ancora detta l’ultima parola su André Onana all’Inter. Il camerunese piace e potrebbe arrivare a parametro zero nella prossima finestra estiva di calciomercato. Ma ancora non è stato trovato l’accordo definitivo, e qualcosa potrebbe cambiare a sorpresa. Secondo quanto riferisce Calciomercato.it, infatti, il pressing di due top club potrebbero far cambiare idea al giocatore.

Uno è il Barcellona di Koeman, che riaccoglierebbe volentieri uno dei prodotti delle sue giovanili. E l’altro è il Napoli, che potrebbe liberarsi di Ospina e Meret per far spazio al classe ’96. Al momento si tratta solo di voci, e l’Inter rimane in pole position. Ma chissà che qualcosa non possa cambiare nelle prossime settimane.