Anticipazioni Una Vita, amatissimo personaggio lascia la soap: colpo di scena

Nuovi colpi di scena ad Acacias 38. Le anticipazioni della soap spagnola Una Vita ci rivelano l’abbandono di un grande personaggio

La soap spagnola Una Vita continua ad appassionare i telespettatori sul piccolo schermo. Ad Acacias 38 gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e i colpi di scena non fanno che coinvolgere i protagonisti. Difatti, nelle puntate in onda dall’11 al 15 ottobre al centro della scena troveremo ancora Camino e Ildefonso. Il ragazzo sarà umiliato da suo nonno il quale lo schiaffeggerà davanti a tutti.

Camino però si schiererà dalla parte del marito anche se la sua vicinanza non servirà a molto: Ildefonso è sempre più vicino al suicidio. Dunque, a grande sorpresa per gli appassionati di Acacias 38, stanno alle ultime anticipazioni della soap Una Vita, Ildefonso presto abbandonerà la scena e lo farà tragicamente.

Ildefonso abbandonerà la scena, ma cosa accadrà ancora nelle nuove puntate? Tutte le anticipazioni di Una Vita

Nelle nuove puntate di Una Vita la triste vicenda de Ildefonso non sarà l’unica a lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Difatti, al centro dell’attenzione troveremo anche Felipe e Genoveva. Dopo la lunga battaglia la dark lady di Acacias 38 si dichiarerà nuovamente a suo marito. Nello specifico la Salmeron implorerà l’uomo a non lasciare il villaggio per trasferirsi a Cuba.

La sua dichiarazione d’amore manderà in crisi Velasco che in preda alla gelosia aggredirà verbalmente la donna. Ma non è tutto, lo scaltro avvocato ha intenzione di uccidere l’Alvarez Hermoso e chiederà proprio a Laura di procedere per lui. La domestica sarà costretta ad eseguire il compito affidatole da Velasco ma dopo aver avvelenato Felipe, chiamerà i soccorsi.

L’uomo riuscirà a salvarsi ma inizialmente fingerà di aver perso la memoria per tirare la Salmeron in un tranello pazzesco: l’intento sarà quello di farle confessare tutti i crimini commessi. Felipe riuscirà ad ottenere la verità? Non ci resta che seguire le nuove puntante di Una Vita, in onda dall’11 al 15 ottobre.