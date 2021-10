Alfonso Signorini, dura mazzata per il conduttore: è stato travolto

Seppure gli ascolti continuino ad essere buoni, Alfonso Signorini incassa un’altra sconfitta. Battuto da Carlo Conti nella serata di venerdì 8 ottobre

Duro risveglio per Alfonso Signorini. Questa mattina i dati sugli ascolti sono stati puntuali come un orologio svizzero. Il conduttore televisivo nella serata di ieri, venerdì 8 ottobre, non è riuscito a conquistare l’attenzione del pubblico al timone del Grande Fratello Vip 6.

In onda su Canale5 l’ottavo appuntamento con il reality dei vip è stato seguito da 2.641.000 telespettatori pari al 17% di share. Una grande batosta dopo il successo riscosso lunedì scorso, 5 ottobre, quando con un colpo solo Signorini ha fatto tacere tutti.

A batterlo questa volta è stato Carlo Conti al timone di Tale e Quale Show su Rai Uno. Il conduttore televisivo con la competizione canora tra diversi personaggi famosi, è riuscito a conquistare il 21.8% di share con 4.204.000 spettatori incollati davanti al video. Ma veniamo adesso ai dati registrati dalle altre reti televisive ed ai programmi messi in onda.

Alfonso Signorini, travolto da Carlo Conti nella serata di venerdì 8 ottobre: tutti i dati

Seppure continui a registrare buoni ascolti al timone del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini non riesce a spiccare il volo come l’anno scorso. Al timone del reality di Mediaset, nella serata di ieri, il conduttore televisivo è riuscito a conquistare il secondo gradino sul podio degli ascolti. A batterlo, come dicevamo, è stato Carlo Conti al timone di Tale e Quale Show che da gennaio 2022 potrebbe tornare con la versione ‘Nip’.

Ma veniamo adesso agli ascolti registrati dalle altre reti televisive. Su Rete4 Quarto Grado ha interessato 1.077.000 spettatori con uno share del 6.4%. La7 ha proposto Propaganda Live interessando 845.000 telespettatori con il 5.2% di share. Su Rai2 N.C.I.S. ha conquistato l’attenzione di 1.172.000 spettatori pari al 5% di share. A Seguire Bull ha totalizzato 817.000 spettatori con il 3.8% di share. Italia1 ha proposto al proprio pubblico John Rambo registrando il 5% di share con 1.125.000 spettatori davanti al video.

Sul Nove Fratelli di Crozza ha conquistato l’attenzione di 1.069.000 telespettatori pari al 4.7% di share. Rai3 ha proposto Vivere interessando 707.000 spettatori con uno share del 3.2%. Infine su Tv8 la replica di Gomorra 4 ha conquistato uno share dell’1.9% con 406.000 spettatori incollati davanti al video.