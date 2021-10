Uomini e Donne, velo bianco per l’ex tronista: le nozze da favola

Un gran bel velo bianco a Uomini e Donne con l’ex tronista che è convolata a nozze con un abito da favola

Sono passati 20 anni dall’ultimo bacio che creò scandalo di Lucia Pavan a Costantino prima di dargli un sonoro ‘no’ al di fuori delle telecamere. Lucia è stata una delle primissime tronista di Uomini e Donne, quando ancora il dating show era trasmesso su Sky.

Dopo l’esperienza al dating show di Maria De Filippi, Lucia ha costruito una vita insieme a Sacha con cui ha anche una figlia, Isabel, nata nel 2014. A 7 anni dalla nascita della primogenita, la coppia ha deciso di convolare a nozze.

Uomini e Donne, matrimonio da sogno per Lucia e Sacha

Raggiunta da IsaeChia, Lucia Pavan ha raccontato del sigillo d’amore posto sulla loro relazione con un matrimonio da facola. La proposta di matrimonio, infatti, è arrivata durante un weekend romantico in Trentino Alto Adige ed in poco tempo sono riusciti ad organizzare tutto alla perfezione. Tuttavia, il Covid ha creato i suoi impedimenti, come per qualsiasi coppia di sposi: “Dalla proposta abbiamo dovuto rimandare tre volte, causa covid ma poi la nostra favola si è realizzata proprio come avevamo sognato. Accanto a noi tutte le persone, gli amici a cui vogliamo bene”.

Per concludere la sua bella storia d’amore, Lucia Pavan ha ammesso: “Io auguro ad ogni ragazza ad ogni donna di trovare un uomo come il mio. Che possa accompagnarle sostenerle ed amarle come Sacha fa con me ogni giorno. La perfetta metà della mela esiste il principe azzurro, l’uomo della vita”.