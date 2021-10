Uomini e Donne, c’è un corteggiatore che ha già lavorato con Maria De Filippi

C’è un corteggiatore del Trono Classico Uomini e Donne che ha già lavorato con Maria De Filippi in passato. Scopri chi è attraverso il suo racconto e cosa ha fatto ormai cinque anni fa.

Andrea Nicole Conte, la prima tronista trans di Uomini e Donne, ha fatto molto discutere, anche per le sue risposte molto schiette. Ha iniziato a frequentare diversi corteggiatori e sembrerebbe che con Ciprian Aftim sia finalmente scoccata la scintilla. Secondo le anticipazioni della prossima puntata, infatti, i due si sarebbero scambiati un bacio.

C’è però una parte del passato di Ciprian che è emerso in questi giorni, ed ha suscitato al curiosità degli spettatori del programma. Il modello, nel 2016 ha già lavorato con Maria De Filippi ed ha descritto l’esperienza con bellissime parole: si tratta di un bel ricordo e, potendo, ripeterebbe quanto fatto.

Uomini e Donne, Ciprian ricorda il programma con Maria De Filippi e Francesco Totti nel 2016

Ciprian Aftim, corteggiatore di Uomini e Donne ha raccontato a Be Different Magazine cosa ha fatto nel 2016 quando ha lavorato con Maria De Filippi. Ha partecipato a tre puntate del programma House Party, dove ha anche potuto collaborare con Giulio Preparini, che è diventato poi il direttore artistico di Amici, oltre ad essere un coreografo di fama mondiale.

Ciprian ha anche spiegato come è iniziato il suo lavoro come modello. Da piccolo era sovrappeso, e veniva preso in giro per il suo aspetto fisico, oltre che per le sue origini straniere. Si mise quindi a dieta e iniziò ad andare con costanza in palestra. In quel periodo si fidanzò con una ragazza che lo introdusse nel mondo della moda.

Ecco uno spezzone House Party, condotto da Maria De Filippi e Francesco Totti: