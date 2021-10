Uomini e Donne, ex tronista pronto a entrare nella casa del GF Vip: che bomba!

Un ex tronista di Uomini e Donne è pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip: la bomba scatena i telespettatori sui social.

Sono tantissimi i tronisti di Uomini e Donne che sono passati anche per la casa del GF Vip. In passato abbiamo avuto concorrenti come Andrea Damante, Ivan Gonzalez, Andrea Zelletta, Francesco Monte e Sophie Codegoni che hanno rappresentato il dating show di Maria De Filippi all’interno della casa. L’anno scorso è toccato a Croccantino, con un clamoroso retroscena che ha svelato che anche Luigi Mastroianni aveva fatto il provino per entrare nella casa.

Nella sua ultima intervista a ‘Trend Celebrieties‘, trasmissione di RTL 102.5, Mastroianni ha cercato di smentire il tutto. Lo stesso Luigi, però, ha rivelato che gli farebbe piacere partecipare al reality di Canale 5. Nelle sue dichiarazioni il siciliano ha cercato di rafforzare la sua candidatura, nella speranza che le sue parole arrivino alle orecchie di Alfonso Signorini. D’altra parte il conduttore in estate ha raccolto con piacere la candidatura di Francesca Cipriani, al momento impegnata proprio al GF Vip.

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni si candida per il GF Vip: le sue parole

Luigi Mastroianni nella giornata di ieri ha rilasciato un’intervista a ‘Trend Celebrities‘ trasmissione di Canale 5. Proprio l’ex tronista è rimasto interdetto dalle parole di Damante, che ha rivelato come Luigi abbia svolto un provino per entrare al GF Vip. Mastroianni ai microfoni dell’emittente radiofonica ha affermato: “Io non so il motivo per il quale Andrea abbia detto quella cosa. Sì, mi ricordo che l’ha fatto, ma io fino a quest’anno non mi sono mai proposto per nessun reality per scelta personale. Non mi sentivo pronto ed avevo altre cose a cui pensare“.

Eppure Mastroianni ha rivelato di essere un concorrente perfetto per la trasmissione di Alfonso Signorini. Sempre nel corso della sua intervista ad RTL 102.5 l’ex tronista ha rivelato di essere un protagonista. Ai microfoni l’ex tronista ha affermato: “Tanti aspetti del mio carattere non si sono mai visti, sembro serioso e impostato, ma ho un carattere molto giocherellone e sono un grande provocatore. Ho tanto da far vedere insomma“. La risposta di Luigi però non è stata apprezzata dal mondo social, con diversi utenti che hanno preso in giro le sue dichiarazioni.