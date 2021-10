“The Fall of Journalism”: a Napoli il convegno sul futuro dell’informazione

Si è svolto nella Biblioteca Nazionale di Napoli il convegno “The Fall of Journalism: quale futuro per l’informazione”, in cui i relatori hanno posto all’ attenzione alcune questioni strutturali, etiche e sociali riguardanti il mondo del giornalismo. Dal funzionamento dell’ ordine dei giornalisti, nelle sue macchinose procedure, al precariato dei giornalisti, dalla trasformazione dell’ informazione nei nuovi media ai rischi della disinformazione: i temi affrontati sono stati molteplici, concatenati tra loro da domande alternate a proposte di cambiamento.