Royal Family, grande novità per Meghan Markle: lo farà a breve! La duchessa del Sussex ha una bella iniziativa da lanciare

Non è solamente una mamma amorevole, ma anche una quarantenne in carriera. Meghan Markle si sta sdoppiando tra gli impegni casalinghi con i piccoli Archie e Lilibet Diana e la sua voglia di lanciare nuove iniziative. L’attrice americana è sposata ormai da oltre tre anni con il principe Harry e le cose tra loro sembrano andare a gonfie vele. Il trasferimento in California, con il contestuale abbandono dei ruoli istituzionali a Buckingham Palace sembrano aver rinvigorito la coppia più discussa del Regno Unito. Mentre Harry è impegnato con la stesura dei suoi libri con la Penguin Random House e la realizzazione di podcast e documentari, Meghan sta cerando di intraprendere un’altra strada. Ovviamente i contratti con Spotify e Netflix la vedono impegnata al fianco del marito, ma questo sembra non bastarle.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, la mossa a sorpresa di Carlo: Harry e Meghan nei guai

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, indiscrezione pazzesca sul principe Harry: nessuno lo sapeva!

Royal Family, grande novità per Meghan Markle: diventerà imprenditrice di cosmetici

In rampa di lancio c’è una sua linea di prodotti cosmetici che verranno messi in vendita nei prossimi mesi. Come rivelato dal Daily Mail, la Markle ha fatto visita in queste ore (accompagnata dalla madre Doria e da Harry) al magnate del marketing Bill Guthy. Un meeting per discutere gli ultimi dettagli dell’iniziativa e che certifica il rapporto stretto con l’influente uomo d’affari americano. Secondo quanto riferito dal MailOnline i Sussex hanno anche utilizzato il jet privato di Guthy per i propri spostamenti, in quello che potrebbe essere visto come un segno di quanto sia diventata stretta la loro amicizia. In partnership con lui ci sono già stelle di prima grandezza dello star-system, come Jennifer Lopez e Cindy Crawford.

L’idea della duchessa di tuffarsi nel mondo dei prodotti di bellezza non è nuovo, come testimoniato da diverse interviste nel corso di questi mesi. L’attenzione per il suo aspetto fisico e la sua pelle, dopo aver compiuto da poco 40 anni, è sempre al massimo livello. I suoi fan non fanno altro che farle domande anche sui social a riguardo e questo le avrebbe fatto nascere l’idea di trasformarlo in un vero business.