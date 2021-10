Mara Venier alza la voce: “Tutto falso”. Il motivo del suo durissimo sfogo

Sul proprio profilo Instagram Mara Venier si sfoga contro una fake news. Il motivo del durissimo post della conduttrice di ‘Domenica In’.

Nelle ultime ore si è diffusa in rete una fake news riguardante Mara Venier. Infatti la conduttrice sarebbe stata destinataria di un fantomatico guadagno ottenuto mediante inesistenti investimenti. La conduttrice Rai ha deciso di dire la sua, smentendo quanto riportato da alcune testate giornalistiche. Ancora una volta ‘Zia Mara‘ ha utilizzato il suo profilo Instagram per denunciare la notizia falsa.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici 21, sboccia l’amore tra due allievi? Il confronto sorprende tutti

Nell’immagine postata dalla presentatrice del servizio pubblico si legge chiaramente: “Mara Venier ha depositato 250 € e ha provato il sistema da solo. In pochi minuti si è ritrovato con oltre 539,13€ di profitto“. Inoltre al suo fianco c’era un altro personaggio del momento come Damiano dei Maneskin. Il commento della diretta interessata stavolta è stato durissimo, smentendo quanto riportato dalla testata giornalistica.

PER VISUALIZZARE IL POST SU INSTAGRAM -> CLICCA QUI !

Mara Venier denuncia la fake news su Instagram: “Tutto falso!”

Non è la prima volta che un personaggio del mondo della televisione viene utilizzato (a sua insaputa) per sponsorizzare queste truffe. Stavolta però la Venier ha voluto denunciare quanto ha potuto scoprire in rete. Infatti la conduttrice su Instagram ha affermato: “Tutto falso, mai fatto investimenti Bitcoin, mai intervistato Monica Bellucci o Damiano, mai parlato di investimenti. Siete fuori di testa“, aggiungendo l’hashtag #attentialletruffe.

POTREBBE INTERESSARTI >>> GF Vip 6, infezione preoccupante per l’amato concorrente: uscirà dalla Casa?

Ma ‘Zia Mara’ non è di certo l’unica personalità televisiva che ha visto il suo volto su alcune truffe che girano in rete. Infatti tra i commenti spunta anche quello di Alberto Matano. Il presentatore de ‘La Vita in Diretta’ ha scritto sotto il post della collega: “É successo anche a me fai bene a denunciare!“. In passato lo stesso Matano aiutò la Venier a difendere il marito, Nicola Carraro, a difendersi da una fake news grazie ad un ospitata al programma di Rai 1.