Mara Venier, omaggio speciale alla Carlucci: è previsto per le prossime ore

Un grande omaggio di Mara Venier all’amica e collega Milly Carlucci: ecco cos’è previsto e quando nelle prossime ore

Questa domenica, Domenica In avrà uno speciale interamente dedicato a Ballando con le Stelle. Una rivoluzione particolare per il palinsesto a causa della partita di Nations League tra Belgio e Italia, dallo stadio di Torino, che sarà disputata proprio dalle 14:45 e trasmessa su Rai Uno. I pochi minuti dedicati alla puntata della trasmissione di Mara Venier, dunque, saranno interamente occupati da Milly Carlucci e la presentazione della nuova stagione del suo programma cult.

A seguito della partita per determinare il 3° e 4° posto della Nations League, ci sarà comunque in programma la messa in onda di Da Noi…A Ruota Libera, ma ci sono anche palinsesti completamente scombussolati.

Mara Vanier e Milly Carlucci: tutte le rivoluzioni dei palinsesti

Mentre Milly Carlucci presenterà la sua nuova edizione di Ballando con le Stelle con Carolyn Smith, Guillermo Mariotto ed in collegamento Selvaggia Lucarelli, c’è chi ha deciso di rivoluzionare interamente il palinsesto.

A rivoluzionare letteralmente il palinsesto, per il giorno stesso e quello successivo, è la Mediaset. Per cominciare, la puntata di Amici 21 prevista per domenica pomeriggio dalle 14:45 non andrà in onda e sarà recuperata il giorno dopo, lunedì 11 ottobre, rimandando la messa in onda, a sua volta, della puntata di Uomini e Donne. Ad essere cancellata proprio, invece, senza slittare, è la puntata di Verissimo della domenica pomeriggio che andrà in onda soltanto il sabato.