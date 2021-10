Instagram down, è il secondo in una sola settimana: cosa sta accadendo

È la seconda volta in una sola settimana: siamo di nuovo in Instagram down. Mark Zuckerberg come lo spiegherà stavolta?

Mark Zuckerberg non trova pace e Instagram è nuovamente down. Migliaia di utenti in tutta Europa stanno ricevendo il messaggio di errore ‘impossibile aggiornare il feed’ per cui la bacheca non si aggiorna. Sembra un déjà-vu e lo è: è successo appena pochi giorni fa la stessa identica cosa che però ha riguardato tutte le applicazioni della Facebook & Inc.

Ma sbaglio o Instagram non funzione di nuovo 😑#instagramdown pic.twitter.com/QrPcehyjpF — ✨_.s7r0nz0._ ✨ (@s7r0nz0) October 8, 2021

Inutile sottolineare che gli utenti di Twitter non si sono fatti trovare impreparati al nuovo malfunzionamento dell’applicazione e l’hashtag #instagramdown è già in tendenza.

Instagram down: quanto è costato l’ultimo malfunzionamento alla Facebook & Inc.

Non appena tre giorni fa, la Facebook & Inc. ha avuto il più grande malfunzionamento di tutti i tempi. Ben 6 ore di server offline che sono costati all’azienda circa 6 miliardi di dollari (fatturato annuo di 30 miliardi di dollari netti).

A restare senza WhatsApp, Instagram e Facebook sono stati in miliardi di utenti che, per ovviare, hanno utilizzato Twitter, Telegram ed iMessage che, a loro volta, hanno subito qualche tentennamento.