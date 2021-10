Ilary Blasi senza freni, ma non tornano i conti: che botta per la moglie di Totti. I numeri parlano chiaro, cosa succederà questa volta?

Alcuni programmi tv sono ormai così codificati nel tempo da non avere bisogno di ritocchi particolari, perché hanno uno zoccolo duro di pubblico indissolubile. ‘Star in the star‘ invece in prima serata su Canale 5 era una scommessa nuova per Mediaset e ora sta per arrivare al suo verdetto decisivo.

La prossima settimana, il 14 ottobre, sarà anche quella della fine per il talent show di Ilary Blasi e in gara sono rimasti quattro concorrenti che si contenderanno la vittoria. Sono le maschere di Mina, Lady Gaga, Loredana Berte è Michael Jackson. Fuori dal gioco invece, perché eliminati nella quinta puntata, Claudio Baglioni che era interpretato da Luca Laurenti e Pino Daniele, cioè Sal Da Vinci.

Al pubblico in studio lo spettacolo è piaciuto. Ma sarà stato così anche per il pubblico da casa? ora che sono arrivati i risultati ufficiali degli ascolti tv, conosciamo la risposta. E per Ilary Blasi non è di nuovo una bella mattinata. La prima serata infatti è stata ancora una volta vinta da ‘Fino all’ultimo battito‘, la fiction di Rai 1 con Marco Bocci: 3.882.000 spettatori pari al 19.1%. Invece su Su Canale 5 ‘Star in The Star’ ha messo insieme 1.898.000 spettatori pari al 10.4% di share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, ex tronista pronto a entrare nella casa del GF Vip: che bomba!

Ilary Blasi senza freni, ma non tornano i conti: i risultati degli altri programmi in prima serata

Netta comunque la differenza con tutto il resto della concorrenza. Meglio del solito, su Rai 3, ‘Lui è peggio di me’ con la coppia Panariello-Giallini ha totalizzato 929.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. E ancora, su Rai 2 ‘Giovani e droga’ sulla Comunità di San Patrignano è piaciuto a 632.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Rete 4 ‘Diritto e Rovescio’ ha fatto un ascolto medio di 912.000 spettatori con il 5.5% di share e su La7 ‘Piazza Pulita’ ha messo insieme 1.170.000 spettatori con uno share del 7.1%.

A lanciare i programmi della prima serata, la solita sfida vinta ancora una volta da ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno’ con Amadeus su Rai 1 con 4.742.000 spettatori pari al il 19.7%. Invece su Canale 5 ‘Striscia la Notizia’ gli spettatori sono stati 3.959.000 spettatori con uno share del 16.4%.