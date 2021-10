All’interno della casa del GF Vip 6 sembra stia nascendo una nuova love story. I due sono sempre più vicini.

Mancano poche ore all’appuntamento in prima serata con il GF Vip 6 e gli scoop sembrano moltiplicarsi. Nelle ultime ore il gossip più interessante è senza dubbio quella che riguarda Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge e Lucrezia ‘Lulù’ Selassié. Se inizialmente il 22enne e Lulù sembravano pronti a considerarsi una vera e propria coppia, adesso la situazione sta prendendo un’altra piega.

Negli ultimi giorni infatti, Soleil Sorge si è inserita nell’affaire e di recente non ha disdegnato attenzioni particolari per Manuel, ricambiate. Bacetti affettuosi, abbracci teneri e scherzetti simpatici.

La vulcanica italoamericana è sempre più vicina a Manuel. Una sintonia che è quasi sfociata in un bacio sulla bocca nel corso di un momento di un gioco pensato dalla produzione.

GF Vip 6, nuova love story nella casa: i due sempre più vicini

Ll’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è messa dietro a Manuel, abbassandosi all’altezza della sua sedia. Mentre lui era intento a conversare con Giucas Casella, la Sorge, imitando Lulù e le sue avances pressanti ha dato al nuotatore dei baci sulla guancia.

Lui si è voltato di scatto, scoprendo che alle sue spalle non c’era Lucrezia bensì Soleil: “Stavo per baciarla… mi stava venendo istintivo, così vicina!”. Una doccia fredda per la principessa Selassié che già è stata allontanata da Bortuzzo di recente. Che adesso potrebbe scoppiare una relazione tra Manuel e Soleil?