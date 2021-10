GF Vip 6, che paura! Lulù ha il piede fasciato, cosa è successo – FOTO

Lulù, la principessa che partecipa al GF Vip 6 con le altre due sorelle Hailé Selassié, si è presentata alla diretta dell’8 ottobre con un piede fasciato. Che cosa è successo? Ecco la ricostruzione dei fatti.

Nella puntata del GF Vip 6 dell’8 ottobre, la principessa Lulù Hailé Selassié si è presentata con un piede fasciato. Ma come è successo? Tutto è accaduto poche ore prima dell’inizio della diretta con Alfonso Signorini, quando due degli inquilini della casa del Grande Fratello hanno deciso di provare ad uccidere la noia con un espediente.

Lulù ed il modello Samy Yousef, infatti, si sono improvvisati ballerini. Hanno deciso anche di provare a fare le prese, come visto in televisione. Nel momento in cui Lulù ha cercato di fare il volo dell’angelo come in Dirty Dancing, si è lanciata su Samy, che però non è riuscito a prenderla. La principessa è volata a terra e si è fatta male ad una gamba.

GF Vip 6, che cos’ha Lulù al piede fasciato?

Lulù ha subito chiarito che si era fatta davvero male nella caduta, e la redazione del programma è intervenuta per farla medicare. Anche Aldo Montano si è preoccupato per la principessa, e ha provato a dargli qualche consiglio. Essendo un atleta ed avendo avuto diversi infortuni, gli ha suggerito di fare attenzione al dolore dei prossimi giorni.

Se la gamba dovesse fare ancora molto male, questo significa che purtroppo ci sarebbe un problema serio. Lulù finisce ancora una volta sotto i riflettori dal suo ingresso al GF Vip 6: l’infortunio riuscirà a distrarla da Manuel Bortuzzo, che sembra volersi staccare definitivamente da lei?