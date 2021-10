GF Vip 6, entra anche la moglie di un attuale concorrente? C’è l’annuncio. Novità interessante nel reality di Mediaset

Uno dei personaggi più in vista di questa edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Alex Belli. Attore e modello italiano è sotto la luce dei riflettori della Casa ormai da settimane e con la sua bellezza non è passato di certo inosservato sotto gli occhi delle concorrenti. Proprio per parlare anche di un pizzico di gelosia, il settimanale Chi, condotto da Alfonso Signorini (sempre lui), ha intervistato la moglie, ovvero Delia Duran.

La fascinosa attrice di origine venezuelana ha partecipato con il marito a Temptation Island nel 2019, prima di convolare a nozze. Il rapporto tra i due è davvero molto stretto e alcuni apprezzamenti da parte di Sophie Codegoni nel reality di Mediaset l’avevano spinta a commentare le vicende sui social. Ora tornando sull’argomento, la moglie di Belli ha specificato sulle colonne di Chi:

“Ci sono ragazze molto belle al GF e capisco che gli uomini siano sensibili. Soleil mi piace moltissimo o anche Sophie. Però nessuna per ora mi dà fastidio perché non vedo malizia né da parte loro né da parte di Alex. Lui è il sogno di ogni donna. E’ bello, sexy e con una voce pazzesca. Basterebbe guardarlo per innamorarsene. Io ho perso la testa per lui e capisco chi mi invidia“.

LEGGI ANCHE >>> Mara Venier alza la voce: “Tutto falso”. Il motivo del suo durissimo sfogo

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, velo bianco per l’ex tronista: le nozze da favola

GF Vip 6, entra anche la moglie di un attuale concorrente? Delia Duran per ora smentisce

Nelle ultime ore si sta diffondendo una voce sorprendente che vedrebbe la Duran in procinto di entrare nella Casa. Un affiancamento al marito per creare un picco d’ascolto nello show di Signorini, che sarebbe a dir poco apprezzato dai fan. La sua risposta alla domanda è stata però chiara:

“Credo di no. Questo è il suo percorso e io non voglio interferire troppo. Sta facendo un’esperienza di vita bellissima, che è un gioco, ma anche un lavoro. Mischiarlo alla nostra vita privata potrebbe essere molto pericoloso. Poi abbiamo già fatto Temptation Island e non è stato facile“.

Delia Duran si è rivelata davvero molto saggia e i telespettatori dovranno farsene una ragione. Per ora niente reunion sotto le telecamere.