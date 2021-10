GF Vip 6 anticipazioni, spunta il nome del terzo eliminato: colpo di scena!

Spuntano le prime anticipazioni sulla prossima puntata del GF Vip 6, in onda questa sera su Canale 5: spunta il nome del terzo concorrente eliminato.

Questa sera Canale 5 trasmetterà una nuova puntata del GF Vip 6, con le prime anticipazioni che sono spuntate in rete. Infatti verrà eliminato il terzo concorrente all’interno della Casa più spiata dagli italiani. In nomination ci sono Amedeo Goria, Nicola Pisu e Sammy Youssef. Nelle scorse settimane invece abbiamo già assistito all’eliminazione di Tommaso Casalino ed Andrea Eletti.

In rete sono spuntati i primi sondaggi riguardanti l’eliminazione. Infatti da casa, il 69% dei telespettatori votanti vorrebbero vedere uscire Amedeo Goria. Il giornalista sportivo, infatti, non è risultato simpatico al pubblico di Canale 5 e si è fatto notare per qualche toccatina di troppo ad Ainett Stephens. Al secondo posto troviamo Sammy Youssef, mentre appare più sicura la posizione di Nicola Pisu, nonostante l’ultimo scivolone con Raffaella Fico.

GF Vip 6 anticipazioni, Nicola Pisu salvo nonostante lo scivolone con la Fico? Le ultime

Nel corso di questo GF Vip 6 si è consumato uno degli episodi più imbarazzanti nella storia del reality show. Infatti nel corso della diretta, Raffaella Fico ha sorpreso uno dei suoi coinquilini uomini intento a praticare autoerotismo. Un episodio che crea non poco imbarazzo, visto che in questa edizione della Casa più spiata dagli italiani ci sarebbe anche una stanza dedicata solamente ai concorrenti maschi.

All’interno di questa stanza tutti i concorrenti maschi possono concedersi un momento di intimità. Peccato che tra i protagonisti del reality, uno di loro ha scelto il bagno comune per concedersi qualche momento per sè stesso. Quando Raffaella Fico ha raccontato agli inquilini cosa ha visto ha cercato di tenere segreto il nome del concorrente. Peccato che a svelare il tutto ci abbia pensato Manila Nazzaro. Infatti l’ex Miss Italia ha confessato che l’uomo in questione era Nicola Pisu.

Al momento però Nicola ancora deve pronunciarsi sul siparietto, nella speranza che quanto accaduto passi inosservato agli autori e ad Alfonso Signorini. Il rischio per Pisu, infatti, è proprio che il conduttore riprenda quanto accaduto questa sera, in diretta Nazionale.