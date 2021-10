Il gesto di Fabrizio Corona: ora rischia di tornare di nuovo in carcere

C’è la possibilità che Fabrizio Corona possa tornare di nuovo in carcere. Ecco il racconto di quanto successo nella giornata dell’8 ottobre, e cosa è successo con la Guarda di Finanza.

Ad inizio 2021 Fabrizio Corona era stato di nuovo arrestato. Il 15 aprile i suoi avvocati hanno ottenuto la sospensione del provvedimento, e l’ex fotografo dei paparazzi era tornato agli arresti domiciliari. Inoltre, aveva ottenuto la possibilità di curare i suoi problemi di salute mentale al di fuori del carcere.

Su richiesta degli avvocati di Corona, i giudici della Sorveglianza hanno sospeso la possibilità di effettuare le cure al di fuori del carcere. Questo significa che Fabrizio sarebbe dovuto rimanere agli arresti domiciliari. L’8 ottobre, però, le forze dell’ordine lo avrebbero sopreso fuori da casa, denunciandolo a piede libero per evasione.

Fabrizio Corona, cosa è successo l’8 ottobre in Liguria

Fabrizio Corona aveva ottenuto un permesso speciale dal Tribunale di Sorveglianza per recarsi a Roma l’8 ottobre per fare visita a dei parenti. Il quotidiano La Repubblica riporta che, invece, Corona sarebbe stato trovato dai finanzieri in Liguria. L’ex re dei paparazzi non sarebbe stato in grado di fornire un giustificativo per questa sua presenza.

Come successo già più volte in passato, la situazione di Fabrizio si complica di nuovo. C’è la concreta possibilità che Corona possa tornare di nuovo in carcere: è una misura cautelare che potrebbe prendere il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Ci sarebbe anche l’ipotesi che possa essere estesa la sua detenzione domiciliare.

Ecco il recente intervento di Fabrizio Corona come ospite di Non è l’Arena di Giletti: