Decreto riaperture: cosa cambia in meglio per spettacolo, sport e cultura. Dall’11 ottobre l’Italia tornerà quasi alla normalità

Non è il ritorno alla normalità piena in Italia, ma gli somiglia molto. Il decreto riaperture approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri dopo settimane di discussioni e con il parere favorevole del Cts, significa una boccata di ossigeno. Coinvolti infatti alcuni settore strategici dell’economia italiana, a cominciare dal turismo.

Nelle regioni in zona bianca, ma solo in quelle anche se ormai lo diventerà anche la Sicilia, da lunedì 11 ottobre aumenteranno le capienze di molti luigi d’aggregazione. E la novità ancora più importante è rappresentata dal fatto che non sarà più obbligatorio il rispetto del metro di distanza tra gli spettatori.

Respirano gestori ma anche personale che lavora nelle discoteche, gli ultimi a ricevere il via libera dal governo in attesa di completare le pratiche dei ristori. Per i locali da ballo, capienza del 50 per cento massimo se al chiuso e del 75 per cento al massimo se all’aperto. Dovrà essere garantita per legge la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria.

E i clienti, oltre che il personale, dovranno indossare sempre le mascherine, tranne quando sono in pista a ballare. Per chi sarà sorpreso a sgarrare, dalla seconda violazione scatterà la chiusura del locale fino ad un massimo di 10 giorni, perché i controlli aumenteranno.

Decreto riaperture: musei, cinema e teatri al completo, gli stadi e i palazzetti quasi

Stadi e palazzetti, aumenta la capienza (Getty Images)Aumento della capienza varato anche per gli impianti sportivi. In particolare negli stadi potrà essere occupato il 75 per cento dei posti, rigorosamente a sedere, mentre nei palazzetti dello sport era atteso il 50 per cento che invece è salito al 60.

Tutto aperto invece nei teatri, nelle sale concerto e nei musei. Anche qui “non sarà più necessario rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro per i visitatori”. Rimane comunque l’obbligo in tutti questi luoghi, stadi e discoteche comprese, dell’ingresso esclusivo con Green pass e di indossare la mascherina.

Soddisfatti i commenti dei ministri interessati. “Finalmente la cultura ricomincia a vivere” ha detto Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali. E Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, auspica che entro al massimo fine mese si arrivi al 100 per cento di capienza negli impianti sportivi.