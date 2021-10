De Filippi-Toffanin, salta l’attesissima puntata: decisione definitiva di Mediaset!

Nella giornata di Domenica 10 ottobre salterà il consueto appuntamento con ‘Amici’ di Maria De Filippi e ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin: il motivo.

Mediaset cambia la programmazione per questo weekend, proprio a causa della concomitanza di due programmi di punta con la finale 3-4° posto di Nation League. Per questo motivo l’appuntamento settimanale con ‘Amici‘ di Maria De Filippi e ‘Verissimo‘ di Silvia Toffanin verrà rimandato. Mediaset così, per esigenze di ascolti, non costringerà i propri telespettatori a scegliere tra la partita della Nazionale Italiana ed i suoi programmi.

Al posto dei due programmi andranno in onda tre nuovi episodi delle soap-opera attualmente in palinsesto. Quindi il Biscione ha deciso di programmare per l’ultimo giorno della nuova settimana le nuove puntate di ‘Una Vita‘, ‘Beautiful‘ e ‘Love is in the air‘. In seguito, invece, verrà trasmesso il tv-movie ‘Inga Lindstrom – Nella tua vita‘. Andiamo quindi a vedere quando torneranno Amici e Verissimo.

De Filippi-Toffanin, gli appuntamenti con ‘Amici’ e ‘Verissimo’ sono solo rimandati: quando andranno in onda

L’appuntamento settimanale con ‘Amici‘ di Maria De Filippi, però, non è cancellato. Infatti il programma, in via del tutto eccezionale, tornerà lunedì 11 ottobre. Proprio ad inizio della settimana verrà trasmessa la puntata che doveva andare in onda domenica. Inoltre il talent della conduttrice di Canale 5 verrà trasmesso al posto di Uomini e Donne. Di conseguenza l’appuntamento con il dating show tornerà nel pomeriggio di martedì.

Mentre invece Silvia Toffanin tornerà in onda regolarmente sabato 9 ottobre. A causa della partita della Nazionale Italiana, il talk show di Canale 5 non verrà trasmesso nella giornata di domenica. Il doppio appuntamento con Silvia Toffanin quindi tornerà regolarmente sabato 16 e domenica 17 ottobre. Salvo sorprese dell’ultima ora, quindi, Mediaset ha deciso di rinviare solamente una delle puntate del talk show.