Carlo Conti, la Rai ha vagliato una nuova decisione? Incredibile

La Rai ha deciso. Carlo Conti da gennaio potrebbe tornare al timone di un programma già sperimentato: lo scontro con Maria De Filippi

Nelle scorse puntate di Tale e Quale Show Carlo Conti aveva lanciato l’indiscrezione, ma quella che sembrava essere solo un’ipotesi, adesso potrebbe essere una certezza. L’appassionante format, che sta riscontrando un grande successo su Rai Uno, dal prossimo mese di gennaio 2022 tornerà con molta probabilità ad allietare il pubblico del piccolo schermo con la versione Nip.

Già sperimentata due anni fa, la formula di Tale e Quale Show senza vip nel 2021 non è stata realizzata a causa della pandemia. Ma il successo riscosso dal programma nel 2020 non è stato dimenticato dai vertici Rai che vorrebbero replicare il prossimo autunno.

Tale e Quale Show Nip con Carlo Conti ritorna a gennaio: la decisione vagliata dalla Rai

Come anticipato da Blogo, la Rai starebbe valutando di trasmettere nel mese di gennaio 2022, ogni sabato sera in diretta, la nuova edizione di Tale e Quale Show Nip. Dunque la formula senza vip, già provata due anni fa, seguirebbe la scia del grande successo riscosso dall’edizione corrente con 4 imperdibili appuntamenti.

Nonostante l’affetto e la stima reciproca, qualora Carlo Conti a gennaio dovesse tornare in onda su Rai Uno dovrà scontrarsi con Maria De Filippi. Difatti, la queen di Canale Cinque il primo mese dell’anno partirà con la nuova stagione di ‘C’è posta per te’, il longevo programma che vede come protagonisti persone comuni che vogliono ricongiungersi con parenti lontani, amori perduti o amicizie di gioventù.