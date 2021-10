Calciomercato Milan, c’è l’ok del top player: può arrivare a gennaio

Calciomercato Milan, nel mese di gennaio potrebbe arrivare un top player assoluto. C’è già il suo sì, manca l’intesa col club

Il Milan continua a lavorare anche in ottica calciomercato. La squadra allenata da Stefano Pioli vince e convince, ma potrebbe volerci ancora qualcosa per il definitivo salto di qualità. Lo sanno bene Maldini e Massara, pronti a piazzare il colpo da 90 per puntare ai massimi obiettivi sia in Italia che in Europa.

Uno dei ruoli che più ha fatto discutere nell’ultima finestra di trattative è stato il trequartista. Tanti i nomi fatti: da Isco a Coutinho, passando per Ilicic e De Paul. Tutti giocatori graditissimi dai tifosi e che avrebbero potuto fare comodo all’allenatore. Alla fine, vista l’esplosione di Brahim Diaz, la dirigenza ha preferito puntare su Messias Jr. Ma a gennaio qualcosa potrebbe cambiare.

Calciomercato Milan, Isco ha detto sì: arriva a gennaio?

Il calciomercato di gennaio potrebbe regalare al Milan Isco. Ne è sicuro TodoFichajes.net, secondo cui il centrocampista spagnolo avrebbe già detto di sì ai rossoneri e sarebbe pronto a trasferirsi in Italia già quest’inverno. Il suo contratto con il Real Madrid andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, e Carlo Ancelotti gli ha fatto capire che non c’è più spazio per lui con i Blancos.

Un palcoscenico diverso come quello italiano potrebbe dare nuova linfa al centrocampista, che punta ad un posto con la Nazionale spagnola per i mondiali in Qatar del prossimo anno. E il Real Madrid potrebbe decidere di farlo partire a parametro zero, per risparmiare sull’ingaggio.